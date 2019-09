Si è giocata oggi la seconda giornata del campionato juniores d'èlite che vede impegnate, nel girone B, quattro squadre del Vastese.

Vasto Marina - Casalbordino 0-4

Poker nel derby per i giallorossi dei mister Troiano e Falcone che riscattano così la sconfitta rimediata nella prima giornata. La partita si mette subito bene per gli ospiti che vanno in gol al 10' con Luca Costantini. In tre occasioni il portiere di casa, Canosa, nega il raddoppio al Casalbordino. Alla mezz'ora ci provano anche i ragazzi di mister Barisano con Pianese che manda una palla a centro area ma nessuno riesce a concretizzare. Al 41' il Vasto Marina resta in dieci per il secondo giallo rimediato da Antonino. Nella ripresa i biancorossi vanno con insistenza alla ricerca del pari ma a segnare, al 62' è Malandra. Poco più tardi va in gol anche Forte e, al 90', Erragh si procura il rigore che poi mette a segno per il 4-0 finale.

Gladius Pescara 2010 - Cupello 4-2

Occasione sprecata per i ragazzi di mister Carlucci che vanno in vantaggio dopo appena un minuto con Marzocchetti. I rossoblu hanno anche l'occasione per andare nuovamente in gol, con Di Virgilio e ancora Marzocchetti ma, allo scadere, i padroni di casa trovano la rete del pareggio. Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con poca concentrazione e subiscono due reti (3-1). Croce accorcia le distanze su rigore a 10 minuti dalla fine (3-2) ma, nei minuti di recupero e con tutti i cupellesi in avanti alla ricerca del pari, arriva la rete dei padroni di casa che fissa sul defiinito 4-2.

River Chieti 65 - Us San Salvo 0-4

Seconda sconfitta stagionale per i biancazzurri che risentono degli infortuni patiti da alcuni ragazzi e di diverse defezioni negli allenamenti della scorsa settimana. Il River segna già al 2', sfruttando una disattenzione degli ospiti. Proteste del San Salvo per un fallo commesso dal portiere di casa su un attaccante lanciato a rete non sanzionato dall'arbitro. Al 30' c'è il raddoppio dei teatini che, al 10' della ripresa, siglano anche il 3-0. A 10 minuti dalla fine di un match ormai segnato i ragazzi di mister Massimo Marchesani subiscono anche la rete del 4-0.