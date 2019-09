Sconfitta tra le proteste per l'All Games San Salvo c5 in casa del Celtic Chieti. Nella seconda giornata di campionato gli uomini di mister Lanza perdono 3-1 in una gara che non è stata certo avara di emozioni. I sansalvesi vanno sotto di un gol dopo appena 3 minuti di gioco. Poi, però, hanno a più riprese l'occasione di pareggiare, compreso un tiro libero di Orticelli che si stampa sulla traversa. Nella ripresa la squadra di casa trova il raddoppio approfittando di un errore di Di Ghionno. A quel punto l'All Games ci prova con il portiere di movimento e trova il gol di Cirillo (2-1).

A 4 minuti dalla fine su una ripartenza del Celtic Chieti capitan D'Alonzo commette fallo e rimedia il doppio giallo che lo fa andare anzitempo negli spogliatoi. I sansalvesi continuano ad attaccare e, a 2' dalla fine, l'azione che fa li fa infuriare. Marcone arriva sulla linea di fondo e serve Di Ghionno che viene atterrato mentre sta per calciare in porta. L'arbitro non sanziona il fallo e il portiere del Celtic fa presto a raccogliere la palla e calciare nella porta avversaria per il 3-1. Sabato prossimo l'All Games sarà nuovamente in trasferta e affrontera La Fenice a L'Aquila.

La 2ª giornata

F.lli Cambise C5 - Minerva 1-1

Montesilvano - La Fenice 1-2

Nobel Boys - Es Chieti 3-3

Real Guardiagrele - Atletico Silvi 7-5

Sport Center - Area L'Aquila 3-2

Celtic Chieti - All Games 3-1

riposa Lisciani Teramo