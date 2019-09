La Vastese non si ferma più. I biancorossi tornano al successo in casa, restano ancora imbattuti in campionato e salgono al primo posto in classifica insieme al Matelica e all'Olympia Agnonese. Contro la Recanatese è Prisco-show: l’attaccante biancorosso sigla una tripletta che stende i marchigiani e a fine partita porta il pallone a casa. Sorrisi per i ragazzi di mister Colavitto, in costante crescita dall’inizio della stagione. Domenica a Matelica il big match tra i biancorossi e i marchigiani.

La partita. Non passa neanche un minuto e c’è il primo brivido per la Vastese. Fioretti buca la retroguardia biancorossa e si presenta solo davanti a Russo. Il portiere biancorosso si allunga e devia in angolo. Al 3’ minuto ci prova Prisco, ingaggiando un duello in velocità con un difensore della Recanatese venendo poi anticipato dal portiere ospite. La Vastese continua a spingere, Cosenza prova un tiro dal vertice dell’area che però finisce fuori dallo specchio. E’ solo il preludio del gol perché al 6’, Prisco inventa una conclusione velenosa da quasi 30 metri che si infila nell’angolino alla sinistra di Azzolini. Al 18’ è bravo Dominici a sventare di testa un’azione pericolosa della Vastese. La Recanatese perde il portiere titolare Azzolini che, al 23’, è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Liotti. Al 39’ Recanatese vicinissima al gol. Sugli sviluppi di un’azione Senigagliesi conclude di testa ma trova Allocca appostato sulla linea che respinge la palla che poi finisce tra le braccia di Russo. La Vastese si fa rivedere in avanti con Felici che si incunea in area e tira in porta trovando la risposta di Liotti. Gli ospiti non si perdono d’animo e al 43’ provano ancora a rendersi pericolosi con la retroguardia di casa che riesce a sbrogliare.

Si rientra in campo con la Vastese che prova a segnare il gol della sicurezza. Al 9’minuto la punizione calciata da Fiore arriva sui piedi di Prisco che calcia da posizione defilata trovando la risposta del portiere avversario. Al 18’ arriva il gol della Vastese sugli sviluppi di un corner: Prisco svetta in area anticipando Falco e manda la palla in rete per il 2-0. La Recanatese soffre e la Vastese prova ad approfittarne. Al 23’ dopo un’azione corale arriva al tiro Fiore che manda di poco a lato. Al 30’ è ancora Prisco a lasciare il segno sulla partita. Felici lascia sul posto un avversario sulla sinistra e manda al centro un pallone invitante su cui si fionda il bomber biancorosso per la sua personale tripletta. La squadra di mister Possanzini tenta gli ultimi assalti nel finale ma ormai non c’è più nulla da fare. Finisce 3-0 e la Vastese è ancora seconda in classifica.

Vastese Calcio – Recanatese 3-0 (6’ Prisco; 18’ st Prisco; 30’st Prisco)

Vastese (4-3-3): Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro, Allocca, Campanella, Cosenza (40’ st Bacchiocchi), Manzo, Prisco (36’st Marinelli), Fiore (33’st Galizia), Felici. Panchina: Marconato, Bartoli, Scutti, Di Domenico, Colitto, Polisena. Allenatore: Colavitto

Recanatese (4-3-1-2): Azzolini (23’ Liotti), Tomassetti, Mordini, Falco (31’ st Lauria), Cianni, Dominici, Senigagliesi, Garcia, Miani, D’Angelo (19’st Angelilli), Fioretti. Panchina: Giaccaglia, Guzzini, Rinaldi, Papavero, Pasquini, Villanova. Allenatore: Possanzini

Arbitro: De Girolamo di Avellino (Mariniello di Ercolano e Piedipalumbo di Torre Annunziata)

Ammoniti: Cianni (R), Garcia (R)

La 5ª giornata

Alfonsine - Romagna Centro 3-0

Castelfidardo - Campobasso 1-0

Chieti - Fermana 1-5

Jesina - Pineto 2-0

San Nicolò - Vis Pesaro 0-0

Sammaurese - Olympia Agnonese 0-2

San Marino - Monticelli 1-1

Civitanovese - Matelica1-1

Vastese - Recanatese 3-0

La classifica

11 Vastese

11 Olympia Agnonese

11 Matelica

10 Fermana

8 Alfonsine

8 Civitanovese

7 Sammaurese

6 San Nicolò

6 Castelfidardo

6 Jesina

6 Vis Pesaro

5 San Marino

5 Campobasso

5 Recanatese

5 Romagna Centro

4 Monticelli

4 Pineto

0 Chieti