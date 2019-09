PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

È il Piazzano per ora la principale candidata al ruolo di ammazza-campionato. La formazione biancorossa con la netta vittoria di oggi per 5 a 1 sale a quota 9 in solitaria. Per le vastesi una giornata in agrodolce. Sorride infatti solo lo Scerni che con un rigore – contestato dai locali – si aggiudica la trasferta di Celenza sul Trigno: 0-1. Non troppe le emozioni in Sporting San Salvo - Real Montazzoli che termina a reti inviolate. I sansalvesi nel finale hanno sfiorato due volte il vantaggio con Lamberti e Costantini.

Ottimo punto fuori casa per il Roccaspinalveti (1 a 1, gol di Travaglini) contro il Guastameroli, mentre è notte fonda per il Fresa. I biancorossi escono pesantemente sconfitti anche da Tollo. In tre partite il bottino è di 7 reti subite e solo 2 segnate. I fresani, che domenica prossima riposeranno, restano così a 0 punti con il San Vito e il Real Porta Palazzo.

LA 3° GIORNATA

Guastameroli - Roccaspinalveti 1-1

Ortona - S. Vito 3-1

Paglieta - Marcianese 0-0

Piazzano - Tre Ville 5-1

Sporting San Salvo - Real Montazzoli 0-0

Tollese - Fresa 3-1

Trigno Celenza - Scerni 0-1

Riposa Real Porta Palazzo

LA CLASSIFICA

Piazzano 9



Guastameroli 7

Tollese 7

Ortona 6

Paglieta 5



Sporting San Salvo 5

Scerni 4

Real Montazzoli 4

Tre Ville 3

Roccaspinalveti 2

Trigno Celenza 2

Marcianese 2

Real Porta Palazzo 0

Fresa 0



San Vito 0

IL PROSSIMO TURNO

Piazzano - Paglieta

Real Montazzoli - Trigno Celenza

Real Porta Palazzo - Guastameroli

Roccaspinalveti - Ortona

S. Vito - Sporting San Salvo

Scerni - Marcianese

Tre Ville - Tollese

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

La notizia in Seconda categoria è che nessuna delle vastesi esce da questa domenica sportiva con il bottino pieno. La giornata-no è iniziata ieri, quando i biancorossi dell'Atletico Cupello sono stati sconfitti ad Atessa dall'ostico Mario Tano per 2-0; prima sconfitta per i cupellesi dopo il promettente avvio di campionato. Vitelli al 70' strappa un punto d'oro al Palena; l'Odorisiana era andata sotto nella ripresa, finisce 1 a 1.

Pari-spettacolo, invece, a Carpineto Sinello, dove tra Real e Carunchio 2010 termina 3 a 3. Avvio sprint degli ospiti neopromossi che al 20' vanno avanti con Marianacci su rigore; 5 minuti dopo è Moretta a raddoppiare su calcio d'angolo. Al 40' il Real accorcia con Florin; la rimonta sembra concretizzarsi poi al 10'st quando è Andrey ad andare in gol. L'altalena di emozioni però non termina, anzi... 5 minuti dopo è di nuovo Marianacci a segnare per gli ospiti. Sembra finita, ma a 5 minuti dal termine la squadra di casa pareggia definitivamente con Domenico D'Addario.

Pareggi anche in Mario Turdò - Gissi (1-1), Sporting Altino - Real Casale (0-0) e Sporting Vasto - Villa S. Maria (1-1, Monteferrante per i vastesi che hanno colpito tre pali con Marchesani e lo stesso autore della rete). Infine, seconda sconfitta consecutiva per il San Buono che da Tornareccio esce con tre gol al passivo (3-0).

Nella prossima giornata spicca il derby di Carunchio.

LA 2° GIORNATA

Mario Tano - Atletico Cupello 2-0 (ieri)

Mario Turdò - Gissi 1-1

Palena - Odorisiana 1-1

Quadri - Di Santo Dionisio 0-0

Real Carpineto Sinello - Carunchio 2010 3-3

Sporting Altino - Real Casale 0-0

Sporting Vasto - Villa S. Maria 1-1

Tornareccio - San Buono 3-0

LA CLASSIFICA

Tornareccio 6



Mario Tano 6

Odorisiana 4

Sporting Vasto 4

Quadri 4



Atletico Cupello 3

Real Carpineto Sinello 2

Villa Santa Maria 2

Mario Turdò 2

Gissi 2

Carunchio 2010 1

Palena 1

Di Santo Dionisio 1

Real Casale 1

Sporting Altino 1



San Buono 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Palena

Atletico Cupello - Tornareccio

Carunchio 2010 - Mario Turdò

Di Santo Dionisio - Real Carpineto Sinello

Gissi - Sporting Vasto

Real Casale - Odorisiana

San Buono - Quadri 2015

Villa Santa Maria - Sporting Altino