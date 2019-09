Douglas Scarlato fa il bis al Trofeo Podistico Città del Vasto vincendo la 13ª edizione superando sul traguardo Alberico Di Cecco. Per il 19enne atleta vastese è il secondo successo consecutivo nella gara di casa, dopo quello ottenuto l'anno scorso sempre battendo Di Cecco. Sotto una fitta pioggia gli atleti hanno preso il via alle 9.15 da piazza Rossetti percorrendo poi i 9,2 km. con un circuito all'interno del centro cittadino. Dopo poco più di 31 minuti sono sbucati in piazza Diomede Di Cecco e Scarlato che, tenendosi per mano, si sono diretti verso il traguardo dove l'esperto maratoneta abruzzese della Vini Fantini ha ceduto il passo al giovane vastese, promessa dell'atletica italiana. Terzo sul traguardo è giunto Carlo Angelucci della Podistica San Salvo. Poi, annunciati dallo speaker ufficiale Andrea Gileno, hanno tagliato il traguardo tutti gli atleti in gara. Tra le donne è arrivata prima Francesca Zulli, del Podisti Frentani, seguita da Francesca De Santis (Athletic Club Termoli) e Sara Di Prinzio (Runners Ripa).

Nonostante la pioggia un buon numero di bambini ha preso parte alle gare riservate ai più piccoli. Presenti anche i ragazzi diversamente abili dell'Istituto San Francesco di Vasto, salutati dagli applausi al loro arrivo sul traguardo. Al termine della gara, con la pioggia che ha concesso una tregua, in piazza Rossetti sono state effettuate le premiazioni degli assoluti e dei primi di categoria. Tra le società primo posto (con 66 atleti che hanno tagliato il traguardo) per la Podistica San Salvo guidata dal presidente Colamarino. Ben 60 i gruppi sportivi, provenienti dall'Abruzzo e dalle regioni limitrofe, rappresentati nella corsa vastese.

Anche se condizionata dal meteo la gara organizzata dalla Podistica Vasto, sotto l'egida della Fidal e inserita nel circuito Corrilabruzzo, si conferma come una delle più amate del territorio. Al termine delle premiazioni la presidente Antonia Falasca, che ha ricevuto un riconoscimento da parte dell'Associazione Arma Aeronautica di Vasto, ha ringraziato i componenti della sua associazione, il Cai, l'amministrazione comunale, la protezione civile e le forze dell'ordine oltre a tutti gli sponsor che hanno collaborato ad una buona riuscita dell'evento.

La classifica [CLICCA QUI]

Segue video con le immagini della gara e le interviste ai protagonisti.