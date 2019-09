La pioggia che si è abbattuta su Vasto nelle prime ore di stamani ha indotto il consorzio Vasto in centro a rinviare il Gran galà della moda: l'appuntamento conclusivo della quattro giorni delle festività patronali in onore di San Michele Arcangelo era in programma per stasera. Lo spettacolo presentato da Raffaella Fico stato "rinviato a data da destinarsi", comunica Marco Corvino, presidente del sodalizio che raggruppa una settantina di commercianti della città antica.

Ieri sera, all'indomani del concerto di Edoardo Bennato, sul palco di piazza del Popolo sono saliti i Kom, cover band di Vasco Rossi, nei brani più amati del repertorio del contautore di Zocca.