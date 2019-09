Dramma in un frantoio di Schiavi d'Abruzzo. Pasquale Mancini (classe 1938) era all'interno della struttura di sua proprietà in frazione Salce quando, secondo una primissima ricostruzione, il pezzo di una pressa si è staccato colpendolo alla testa. L'uomo stava preparando le attrezzature per l'imminente stagione olearia e stava ripulendo i pesanti macchinari.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30, sul posto sono arrivati i medici del 118 da Castiglione Messer Marino e dell'eliambulanza da Pescara, ma i tentativi di salvarlo sono stati inutili, le ferite sono risultate fatali.Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco di Agnone che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

Il 3 ottobre alle 14 il funerale nella chiesa parrocchiale di Schiavi d'Abruzzo.

Foto Eco dell'Altomolise.net