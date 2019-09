Pareggio casalingo per il Casalbordino nella sfida con il Passo Cordone valido per la 5ª giornata di andata del campionato di Promozione. Contro una delle squadre più attrezzate del girone B la squadra di mister Farina va subito sotto. Dopo 3 minuti Corti sfrutta una palla persa dai padroni di casa a centrocampo e riesce a bucare Villamagna. La reazione dei casalesi non si fa attendere: Della Penna confeziona un assist per De Cillis che però non aggancia. Gli ospiti pressano costantemente e chiudono ogni spazio al Casalbordino. Negli spogliatoi mister Farina si fa sentire e la squadra di casa torna in campo con un altro spirito. E infatti arriva subito il pareggio di Berardi, servito da Della Penna. Nel momento migliore del Casalbordino, però, arriva la rete del Passo Cordone con Di Nicola. Due minuti dopo, al 62', Mainella segna con un magistrale calcio di punizione. Finisce 2-2 con la squadra del patron Santoro che sale a quota 8 in classifica.

La 5ª giornata

Bucchianico - Castiglione Valfino 3-2

Casalbordino - Passo Cordone 2-2

Chieti Torre Alex - Palombaro 7-0

Fossacesia - Il Delfino Flacco Porto 2-1

Raiano - Castello 200 0-2

Silvi - Val di Sangro 2-2

Spoltore - Sporting Casolana 2-2

Sulmonese Ofena - Virtus Ortona 2-2

Villa 2015 - Vasto Marina 0-0



La classifica

15 Chieti Torre Alex

11 Passo Cordone

11 Spoltore

11 Villa 2015

10 Bucchianico

10 Val di Sangro

9 Raiano

8 Casalbordino

8 Silvi

7 Sulmonese Ofena

5 Vasto Marina

4 Fossacesia

4 Il Delfino Flacco Porto

4 Virtus Ortona

3 Castello 2000

3 Palombaro

2 Castiglione Valfino

1 Sporting Casolana