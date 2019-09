VIRTUS TERAMO - SAN SALVO

Terzo posto in classifia per il San Salvo che esce da Teramo con il bottino pieno. 3 a 2 il finale contro la Virtus. Ad aprire le danze è Di Ruocco al 4' con una precisa stoccata. Poco prima della mezz'ora il raddoppio della formazione di mister Longo: assist al bacio di Di Pietro e Buonanno che insacca. Al 69' i padroni di casa dimezzano lo svantaggio con una rete di Trento, ma i biancazzurri possono contare sulla premiata ditta Di Pietro-Buoanno. Al 72', infatti, nuovo assist e nuova rete del centravanti che porta i sansalvesi sul 3 a 1. A un paio di minuti dal triplice fischio finale, è Cini ad accorciare nuovamente le distanze sugli sviluppi di un calcio di rigore parato da Cialdini. La Virtus, però, non ha più il tempo di pareggiare e la squadra del presidente Di Vaira si gode il terzo posto insieme al Paterno vittorioso a Capistrello. Sabato prossimo a San Salvo arriverà il Miglianico penultimo in classifica.

CUPELLO - FRANCAVILLA

I rossoblu di Cupello guadagnano invece un punto d'oro contro l'ostico Sambuceto, protagonista di un ottimo avvio di campionato. Tra le mura amiche è Augelli a sbloccare il risultato per la formazione di casa poco dopo il fischio finale. Cinquino e Maraschio ribaltano il risultato, ma Augelli firma la doppietta prima del 90' evitando la beffa. Protagonista della giornata anche il portiere cupellese Tascione che sul risultato di 1 a 1 ha parato un rigore. L'11 di mister Di Francesco domenica prossima proverà a fermare in trasferta la seconda in classifica Francavilla.

I RISULTATI

Alba Adriatica - Francavilla 2 - 5

Amiternina - Acqua&sapone 2 - 3

Capistrello - Paterno 0 - 1

Cupello - Sambuceto 2 - 2

Miglianico - Martinsicuro 0 - 2

Montorio '88 - Morro D'Oro 2 - 1

Penne - Nerostellati 0 - 2

Rc Angolana - River Chieti 2 - 1

Virtus Teramo - San Salvo 2 - 3

LA CLASSIFICA

Martinsicuro 15

Francavilla 14

San Salvo 12

Paterno 12

Alba Adriatica 11

Acqua&Sapone 11

Sambuceto 10

Nerostellati 10

Capistrello 9

Cupello 8

River Chieti 7

Rc Angolana 6

Montorio '88 6

Morro d'Oro 5

Virtus Teramo 5

Amiternina 4

Miglianico 4

Penne 0

IL PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone - Alba Adriatica

Francavilla - Cupello

Martinsicuro - Capistrello

Morro d'Oro - Amiternina

Paterno - Rc Angolana

River Chieti - Montorio '88

Sambuceto - Nerostellati

San Salvo - Miglianico

Virtus Teramo - Penne