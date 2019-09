Annunci, ma nessuna programmazione: per l'ex asilo Carlo Della Penna cambiano i musicisti, ma la musica no. È questa la sintesi dell'interpellanza di Francesco Prospero (Progetto per Vasto) riguardo le intenzioni dell'amministrazione comunale in merito alla struttura abbandonata da anni.

"Sull’argomento – spiega Prospero – i cittadini devono registrare l’assenza di interesse anche da parte dell’attuale amministrazione che, a quanto consta, non ha programmato alcun tipo di intervento o proposta per il recupero dell’asilo Carlo Della Penna. Di contro sono apprezzabili alcuni suggerimenti, da parte dei cittadini, come quelli di chi vorrebbe dar vita a una fondazione intitolata a Carlo Della Penna, che mantenga la natura pubblica della struttura e la finalità voluta dal suo dante causa di essere di supporto alla formazione delle nuove generazioni. Nel contempo si ritiene necessario rassicurare quanti temono che sia volontà dell’amministrazione di procedere al recupero e riutilizzo della struttura o, addirittura, alla cessione ad essi del bene stesso, attraverso un accordo con privati".

Con l'interpellanza presentata, l'esponente di Progetto per Vasto chiede al sindaco Francesco Menna "se non ritenga indispensabili e urgenti interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e ristrutturazione del compendio dell’ex asilo al fine di restituirlo all’uso pubblico e per i fini indicati nell’atto di donazione di don Carlo Della Penna e le reali intenzioni dell’amministrazione comunali sul futuro della struttura e circa la sua destinazione".