Anubi, il fumetto di Marco Taddei e Simone Angelini, continua a raccogliere successi e consensi. L'ultimo in ordine di tempo è quello come "miglior fumetto italiano" all'edizione 2016 del Premio Carlo Boscarato, assegnato durante il Treviso Comic Book Festival. Si tratta di uno dei cinque appuntamenti dedicati al mondo del fumetto che si svolgono in Italia, dove si confrontano autori e artisti del Paese e non solo.

Anubi, edito da GRRRz, è stato votato come vincitore da una giuria di giornalisti del settore fumetto. Nella stessa categoria premiati anche Marco Polo, di Marco Tabilio, The Corner, di Lorenzo Palloni e Andrea Settimo, Incendi estivi, di Giulia Sagramola, L'estate scorsa, di Paolo Catteneo e Cosmo, di Marino Neri. A Treviso assegnati riconoscimenti anche per "miglior fumetto straniero", "miglior autore straniero", "miglior disegnatore italiano", "miglior sceneggiatore italiano", "miglior autore unico italiano", "miglior realtà editoriale italiana", "autore rivelazione", "miglior autore di copertina", "miglior colorista", "miglior fumetto web", "miglior fumetto per bambini/ragazzi".

Marco Taddei, che qualche settimana fa ha presentato presso la Mondadori di Vasto La nave dei folli, volume illustrato realizzato insieme a Michele Rocchetti [LEGGI], salirà in cattedra il 22 e 23 ottobre presso la galleria Tricromia di Roma per tenere il workshop "Raccontare, scrivere, fumettare - Percorso senza ostacoli dalla scrittura al fumetto" [LEGGI].