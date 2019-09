Si terrà a Vasto lunedì 24 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, il concerto di beneficenza "1000 Voci per Ricominciare" con il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto", il Coro Polifonico Stella Maris, l'Ensemble Medievale Stella Nova, Angel’s Eyes Gospel Choir e il Gruppo Folk Città del Vasto "I cantori del Golfo". Il concerto, che si prefigge di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal sisma che lo scorso 24 agosto ha colpito il centro Italia, fa parte del progetto "1000 Voci per Ricominciare": "Un grande coro di solidarietà che unisce l’Italia, dal Piemonte a Sicilia e Sardegna, e si stringe alle popolazioni colpite dal terremoto dell’agosto scorso: "1000 Voci per Ricominciare" è il progetto nato dall’iniziativa di alcuni coristi uniti dal desiderio di aiutare con il canto, come già fecero per l'Abruzzo e l'Emilia, chi ha perduto tutto con il sisma. Nasce così un evento nazionale durante il quale, il 22, 23 e 24 ottobre 2016, i cori italiani aderenti canteranno nei propri territori, condividendo un cartellone unico.

"Obiettivo dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è far sì che ogni singolo euro raccolto durante i concerti vada realmente ai territori interessati, con il massimo della rapidità e della trasparenza. Si è creato un sottile fil rouge tra presidenti e direttori di cori che da tutta Italia stanno convergendo nel gruppo WhatsApp '3:36' e che, con grande passione, stanno aderendo all'iniziativa. Per venire incontro alle esigenze dei vari cori, abbiamo interpretato la contemporaneità degli eventi in maniera più 'elastica' dando la possibilità a tutti di essere presenti, anche se in date diverse, ma con l'obiettivo di chiudere e distribuire il ricavato entro fine anno 2016. Finora hanno aderito all’iniziativa 73 tra cori, ensemble musicali e una scuola con la sua orchestra giovanile: nel complesso più di un migliaio di voci saranno protagoniste attraverso i loro brani di un grande e simbolico concerto di solidarietà".

Per garantire la totale trasparenza, è stata chiesta la collaborazione dell'Istituto Bancario "RIVABANCA BCC" che ha permesso l'apertura di un conto corrente dedicato, a zero spese, intestato "1000vocixricominciare".