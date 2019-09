Pareggio esterno per l'I.C. Vasto Marina nell'anticipo della 5ª giornata del campionato di Promozione girone B. I biancorossi del presidente Cirulli, smaltita la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa contro il Chieti Torre Alex, si sono presentati a Francavilla per affrontare con determinazione il Villa 2015 secondo in classifica. Gli uomini dei mister Liberatore e Barisano sono riusciti a bloccare sullo 0-0 la squadra di casa, sfiorando il gol nella ripresa che avrebbe portato tre punti importanti. In una gara senza troppe emozioni alla mezz'ora della ripresa Sputore ha ben indirizzato di testa verso la porta avversaria ma la palla, dopo aver colpito il palo, non ha proseguito la sua corsa in rete. Pareggio a reti bianche che fa guadagnare un punto in classifica al Vasto Marina, salito ora a quota 5. Sabato prossimo sfida casalinga contro la Sulmonese Ofena.



La classifica

15 Chieti FC Torre Alex [una partita in più]

11 Villa 2015 [una partita in più]

10 Spoltore Calcio

10 Passo Cordone

9 Val di Sangro

9 Raiano

7 Bucchianico

7 Casalbordino [una partita in più]

7 Silvi

6 Sulmonese Ofena

5 Vasto Marina

4 Il Delfino Flacco Porto

3 Palombaro [una partita in più]

3 Virtus Ortona

1 Fossacesia

1 Castiglione Valfino

0 Castello 2000

0 Sporting Casolana