Finisce in parità il primo derby d’Abruzzo per la juniores biancorossa nella seconda giornata del girone L. Ad Avezzano la Vastese guidata dall’allenatore Roberto Cesario dopo aver subito nella prima frazione il calcio di rigore realizzato da Santirocco ha affrontato il match col giusto piglio sfiorando il pareggio al tramonto del primo tempo riuscendo a trovarlo con merito a inizio ripresa grazie al secondo gol stagionale di Luca Galiè, un gioiello di rara bellezza con la conclusione andata a spegnersi sotto l’incrocio dei pali. Per l’attaccante vastese sarebbe potuto essere il sabato perfetto, nel forcing finale aveva anche trovato la doppietta personale ma l’assistente marsicano ha alzato la bandierina, gol annullato per fuorigioco tra le veementi proteste biancorosse. Dopo la vittoria di sette giorni fa all’esordio e il pareggio odierno per la giovane all’orizzonte un altro derby, quello di sabato 8 ottobre (fischio d’inizio ore 15.30) quando sul sintetico sansalvese di via Stingi arriverà il Chieti.

Avezzano - Vastese 1 – 1 [20’pt Santirocco rig.(A), 11’st Galiè (V)]

Avezzano: Capone, Di Silvio(15’st D’Aurelio), Cosimi, Neconi, Severini, Cotturone, De Roccis, Bizzarri, Santirocco, Murzilli(26’st Scurci), Massaro(22’st Carnevale). All. Conti Alberto

Vastese: Stivaletta, D’Adamo(20’st Sarchione), Abbonizio, Napoletano, Del Casale, Iarocci, Galiè(40’st Falcitelli), Irace, Alberico, Napolitano, Fontana(1’st De Vivo). All. Cesario Roberto

Arbitro: Alessio Angiolari (Alonzi di Avezzano e Guzzardi di Sulmona)

Ammoniti: Di Silvio, Severini, Cotturone(A), Iarocci, Alberico(V)

Ufficio stampa Vastese Calcio