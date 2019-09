Incidente stradale nel primo pomeriggio all'incrocio tra corso Mazzini e corso Europa. Per cause al vaglio della polizia stradale intevenuta sul posto, a scontrarsi sono stati una Yaris che proveniva da corso Europa e uno scooter Scarabeo che procedeva lungo corso Mazzini, in direzione nord.

Ad avere la peggio nell'impatto, l'uomo alla guida dello scooter, un 57enne di Lanciano. L'uomo è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Pio" per accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni

Sul posto, anche una pattuglia della polizia municipale, che ha messo in sicurezza il flusso del traffico durante le operazioni di rilievo effettuate dalla stradale.