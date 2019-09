Nella giornata di ieri presso la scuola dell'infanzia "Giuseppe Spataro" dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto, i bambini delle 7 sezioni, guidati dalle loro insegnanti, hanno festeggiato i nonni in occasione della festa a loro dedicata, con canti, poesie e con la consegna di un ricordo "speciale" creato per l'occasione, un modo semplice ma intenso per dire grazie ai nonni, al loro impegno e alla loro vicinanza affettuosa. Alta è stata la partecipazione dei nonni invitati, i quali hanno anche preso la parola per ringraziare e complimentarsi per la manifestazione.

Attività speciali anche per gli alunni della primaria, come raccontato dai ragazzi delle quarte: "Dopo aver fatto ricerche su San Michele, i ragazzi, di pomeriggio divisi in gruppi hanno intervistato: Don Domenico per conoscere la figura di San Michele nella Bibbia e nell’arte; Don Decio per capire la storia della Chiesa di San Michele, dei Patroni di Vasto e i riti religiosi passati e presenti ; e la signora Emilia e Walter Marinucci per conoscere le tradizioni della festa del Santo Patrono e la fede verso l’Arcangelo in tutta Europa. Sono seguiti lavori di gruppo, la costruzione di una mappa di sintesi e varie discussioni e testi. E’ stato un lavoro impegnativo, ma appassionante che ha consentito di approfondire vari aspetti di San Michele, come Angelo, le sue apparizioni, il Santuario a Monte S’Angelo, i vari santuari in Europa, il Suo ruolo per salvare dalla peste e dal colera, la grande fede dei Vastesi dalla seconda metà del 1600, la costruzione della Chiesa di San Michele e la festa nel passato e oggi".