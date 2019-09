A luglio ha compiuto 70 anni ma sul palco la sua grinta resta immutata. È Edoardo Bennato il protagonista del concerto delle feste patronali 2016 a Vasto. Preceduto dalle esibizioni degli allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto, che così hanno potuto esprimere il loro talento davanti ad un numeroso pubblico, il cantautore napoletano ha portato sul palco tanti dei grandi successi della sua longeva carriera. A

ccompagnato da una band dall'ottimo sound, Bennato ha regalato al pubblico che ha riempito piazza del Popolo un concerto da applausi. Persone di tutte le età, dai fan storici di Bennato (giunti anche da fuori città), hanno cantato le sue canzoni più famose, da "Mangiafuoco", al "Rock di Capitan Uncino", passando per brani più dolci come "La fata" o quelli contenuti nel suo ultimo album, "Pronti a salpare", in cui affronta un tema d'attualità come quello dei migranti.

A conclusione del concerto, andato oltre la mezzanotte, i fuochi pirotecnici nella zona di località Trave.

La giornata di festa. Nel pomeriggio le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo si erano concluse con la messa presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte e dalla processione che ha riportato la statua del santo patrono nella chiesa a lui intitolata [ARTICOLO E FOTO]. Nel cortile di palazzo d'Avalos, sia al mattino che in serata, l'apprezzata esibizione della Banda di Lecce.

Oggi, sabato 1 ottobre, appuntamento con i Kom, cover band di Vasco Rossi, alle 22 in piazza del Popolo.