È giorno di vigilia per la Vastese che si prepara ad affrontare la 5ª giornata del campionato di serie D. Domani, domenica 2 ottobre con calcio d'inizio alle 15, all'Aragona arriverà la Recanatese che in settimana ha pareggiato 1-1 nel recupero di campionato con il Castelfidardo e che è a quota 5 in classifica. I biancorossi, saliti a 8 punti nel girone F dopo la vittoria in casa della Fermana, vogliono tornare al successo tra le mura amiche e proseguire con la striscia di imbattibilità di questo inizio di stagione.

È un Gianluca Colavitto sereno e determinato quello che si presenta alla conferenza stampa del sabato, dopo l'allenamento di rifinitura della squadra. La settimana è trascorsa senza particolari intoppi e con l'arrivo di Marco Bartoli, difensore che arriva a dare manforte al reparto guidato da capitan Allocca. "Dopo la partita di Fermo ho avuto una buona risposta dalla squadra. La vittoria è stata una tappa di un tragitto che è ancora molto lungo. Ora ci siamo preparati molto bene per quest'altra battaglia contro la Recanatese - spiega il tecnico biancorosso - con la consapevolezza che bisogna sempre crescere e migliorarsi".

Il secondo posto in classifica ha inevitabilmente regalato sorrisi ma serve attenzione per non cadere nella trappola di un facile entusiasmo. "I ragazzi sanno che per me ogni partita è come se fosse l'ultima della stagione, come se fosse una finale di Champions. Dobbiamo scendere in campo concentrati, umili e vogliosi di portare a casa il risultato pieno. La Recanatese è una squadra difficilissima da affrontare, ben messa in campo, con elementi di categoria molto esperti e con i fuoriquota più importanti del girone. Per noi sarà una partita molto difficile".

Il punto di vista della Recanatese. I marchigiani si presenteranno a Vasto senza lo squalificato capitan Patrizi e con il difensore centrale Falco acciaccato. "Affrontiamo una squadra che sa giocare bene, esprime un’idea di calcio collettivo, il cui punto di forza è rappresentato dal tridente d’attacco - ha detto mister Possanzini al termine della rifinitura di questa mattina -. Hanno segnato molto, otto reti in due partite e sono carichi per la vittoria conquistata a Fermo. Sarà un confronto importante per testare la personalità della squadra. Da parte nostra cercheremo di fare la partita, di imporre il gioco facendo magari scelte migliori negli ultimi metri. Dopo il pareggio di Castelfidardo c’è un pò di rammarico per il risultato che potevamo gestire meglio dopo essere passati in vantaggio, spero che la mia squadra mostri l’atteggiamento giusto".



La 5ª giornata

Alfonsine - Romagna Centro

Castelfidardo - Campobasso

Chieti - Fermana

Jesina - Pineto

San Nicolò - Vis Pesaro

Sammaurese - Olympia Agnonese

San Marino - Monticelli

Civitanovese - Matelica

Vastese - Recanatese