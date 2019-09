“Cento giorni di Menna, 100 giorni inutili. Vasto abbandonata”. E' lo slogan della campagna di affissioni avviata in questi giorni da Fratelli d'Italia, secondo cui, dopo più di tre mesi dalla vittoria elettorale del centrosinistra, non c'è stata "quella svolta epocale promessa da Menna in campagna elettorale", si legge in un comunicato del circolo cittadino di FdI-An

"Sono passati 100 giorni dalla vittoria elettorale inaspettata e quasi non voluta del centrosinistra a Vasto. Abbiamo un nuovo sindaco e tanti nuovi baby-assessori, eppure nessuno se ne è accorto. L'unica novità concreta è stata il nuovo staff del neo sindaco, corposo e numeroso, che da tre mesi paghiamo con le nostre tasse. Per il resto nulla è cambiato, anzi: i problemi si sono moltiplicati per i cittadini vastesi. L'azione amministrativa della Giunta Menna nei primi 100 giorni - sostiene FdI - si è dimostrata vicina allo zero: poche delibere di Giunta, un Consiglio comunale nel quale sono passati solo adempimenti formali e zero proposte, un'immagine triste della maggioranza ancora in mano ai Forte, agli Sputore, ai Lapenna, e soprattutto una totale continuità di metodo con l'amministrazione precedente. A Palazzo di Città regnano l'approssimazione e l'incompetenza, la disorganizzazione di tutti i settori del Comune, evidenti a qualsiasi cittadino vastese abbia avuto la sfortuna di recarsi in ,unicipio. Che altro è successo? Poco o nulla, se si escludono scandali, indagini e polemiche. Cento giorni volati via nell'inconcludenza, 100 giorni che hanno costretto anche buona parte di coloro che hanno creduto alle promesse elettorali del centrosinistra a ricredersi. Parallelamente alla denuncia di ciò che non va, Fratelli d'Italia-An si farà promotrice di una stagione propositiva".