Con la processione di San Michele si sono conclusi gli appuntamenti religiosi delle feste patronali a Vasto. Alle 18 l'arcivescovo Bruno Forte ha presieduto la messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore al termine della quale la statua dell'arcangelo patrono della città è stata riportata in processione nella chiesa che si affaccia sul golfo a lui intitolata. Presenti tutte le confraternite cittadine, i gruppi di preghiera e le associazioni combattentistiche, oltre alle autorità civili e militari. Tanti i fedeli che hanno percorso le vie del centro storico di Vasto illuminato a festa per il tradizionale appuntamento.

Prima del rientro della statua in chiesa l'arcivescovo Forte ha rivolto un pensiero ai presenti, invocando la preghiera in particolare per le persone che vivono situazioni di difficoltà. Come da tradizione monsignor Forte ha invitato il sindaco di Vasto a prendere la parola. Un emozionato Francesco Menna, alla sua prima volta in fascia tricolore alla processione del Santo patrono, ha salutato i presenti e ricordato come Vasto sia una città in cui è presente una forte componente associazionistica pronta a mettersi a servizio della comunità.