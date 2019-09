Questa mattina i lavoratori dello stabilimento di San Salvo di Te Connectivity hanno festeggiato i 75 anni. Per l’occasione è stato organizzato un barbecue nel parco dello stabilimento.

"Si sono congratulati con i lavoratori – spiega un comunicato dell'azienda – per l’importante traguardo il Plant Manager, Fernando Battista, l’HR Manager, Chiara Graziano, il sindaco Tiziana Magnacca, l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza, il dott. Ravasini, responsabile della sede di Vasto di Confindustria Chieti-Pescara ed il dott. Fontana, responsabile area sindacale Confindustria Chieti Pescara. Confindustria per l’occasione ha consegnato all’azienda una targa commemorativa per l’importante traguardo raggiunto dal gruppo. Presenti all’evento anche i rappresentanti degli istituti scolastici locali, con cui l’azienda collabora da tempo: Istituto 'Mattioli' di San Salvo ed ITIS 'Mattei' di Vasto. La TE Connectivity di San Salvo, fondata nel 1990, produce connettori per il mercato Automotive".

"Stiamo cogliendo l’occasione del 75mo anniversario dell’AMP, fondata nel Settembre 1941, per riconoscere la nostra storia collettiva di innovazione, ingegnosità ed influenza – ha detto Tom Lynch, Chairman e CEO di TE – Questa storia comprende il contributo di tutti i team e le società che fanno parte oggi di TE Connectivity".

"Gli innovatori di TE – si conclude il comunicato – inclusi quelli di San Salvo, hanno portato avanti più di 13.000 brevetti nel mondo, collaborando assieme a inventori, costruttori e risolutori di problemi in tutto il mondo, per creare soluzioni che garantiscano l’affidabilità dell’energia, dei dati e dei segnali, dagli spazi più piccoli agli ambienti più ostili. Nel corso degli anni, TE ha costruito la sua eredità sull’innovazione e sulle competenze ingegneristiche, e grazie a marchi ben noti e affidabili per i clienti come AMP, Raychem, DEUTSCH, Creganna Medical, AdvancedCath, SEACON, Measurement Specialties, Jaquet Technology Group, Xiamen Delixing ecc.".