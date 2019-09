San Salvo è tra le 135 le città italiane ed estere che quest’anno manifesteranno in piazza e negli ospedali la necessità di affrontare efficacemente il problema del dolore cronico. L’occasione è la giornata Cento Città contro il Dolore organizzata per l’ottavo anno consecutivo da Fondazione ISAL. Lo scopo della Giornata è informare la cittadinanza sulle opzioni terapeutiche e le strutture cui affidarsi per la cura del dolore, sensibilizzare la Società Civile e le Istituzioni sul tema e raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

A San Salvo rappresenterà la Fondazione ISAL Eugenio Spadano, medico chirurgo già dirigente dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti nonché presidente del Consiglio comunale di San Salvo, che quest’anno si caratterizza con lo slogan “Schiaccia il dolore”.

Dai risultati dell’indagine svolta tramite questionari somministrati da Fondazione ISAL durante la Giornata Cento Città contro il Dolore 2015, è emerso che il dolore cronico colpisce tutti trasversalmente, con un picco massimo dopo i 60 anni di età; alla base dello sviluppo di condizioni dolorose persistenti vi sono patologie estremamente diffuse quali artrosi, artropatie reumatiche ed ernie discali.

"Per quel che riguarda la terapia, solo il 26% delle persone che soffrono di dolore cronico ha sperimentato trattamenti con medicinali della categoria degli oppiacei – afferma il dott. Eugenio Spadano ordinatore degli Amici ISAL di San Salvo – mentre i farmaci antiinfiammatori e antidolorifici generici restano in cima alla lista delle terapie nonostante i rilevanti effetti collaterali riscontrati nel 25% dei casi; ciò anche a causa di una sensazione comune delle persone, e talora dei medici, che porta a valutare l’antiinfiammatorio come soluzione al dolore senza considerare come spesso in molte patologie dolorose, specie da disnocicezione muscoloscheletrica, abbiamo un beneficio maggiore proprio i farmaci della categoria degli oppiacei".

L’appuntamento con medici e volontari della Fondazione ISAL, Acli e Protezione Civile Valtrigno di San Salvo è in piazza Papa Giovanni XXIII, sabato 1 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 con la presenza del team delle cure paliative dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti rappresentata dall’infermiera Maria Di Ciano in servizio presso l’ospedale San Pio da Pietrelcina a Vasto. Medici e volontari spiegheranno ai cittadini come e dove sia possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto per permettere a tutti di sapere cosa fare in caso di dolore.

INFO

Amici ISAL di San Salvo

Dott. Eugenio Spadano: tel. 366 3246869, e-mail eugeniospadano@gmail.com

Fondazione ISAL: tel. 0541 725166, e-mail giornatamondiale@fondazioneisal.it. sito web www.fondazioneisal.it