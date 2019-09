Si apre la giornata clou delle festività di San Michele Arcangelo. Oggi la processione per le vie del centro di Vasto, col ritorno della statua del patrono nella chiesa a lui dedicata e, in serata, in piazza del Popolo, il concerto di Edoardo Bennato, introdotto dall'esibizione degli allievi dellla Scuola Civica Musicale di Vasto. A seguire i fuochi pirotecnici.I locali del centro hanno organizzato per l'occasione anche piccoli spettacoli d'intrattenimento.

Il programma religioso prevede per oggi le messe delle ore 8, 9:30, 11 e 18 nella chiesa di Santa Maria. La celebrazione delle 18 sarà presieduta da monsignor Forte e seguita dalla processione, in cui la statua di San Michele uscirà dalla chiesa di Santa Maria, verrà portata nelle strade della Vasto antica, prima di fare rientro nel piccolo tempio dedicato al protettore della città.

Nella giornata di ieri l'arcivescovo ha presieduto la celebrazione a Santa Maria maggiore durante la quale ha impartito il sacramento della cresima ai giovani della parrocchia. In serata nel cortile di palazzo d'Avalos il concerto della Banda di Conversano, diretta da Susanna Pescetti, che già al mattino aveva richiamato un gran numero di appassionati.

Sul palco di piazza del Popolo è stata la Piccola Undeground Orchestra ad aprire la serie dei concerti previsti per questi giorni di feste patronali. Poi è stata la volta dei "Ciao Rino", cover band di Rino Gaetano, che ha riproposto i grandi successi del cantautore calabrese. Tanta gente anche nei due luna park, allestiti al terminal bus e a piazza Marconi, e apprezzamenti per la novità della ruota panoramica in piazza Rossetti.

La festa proseguirà fino al termine della settimana: sabato sul palco salirà la cover band di Vasco Rossi. Domenica sera il Gran Galà della moda con Raffaella Fico.