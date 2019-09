Nuovo Consiglio direttivo per l'Associazione Professionisti del Vastese che ha eletto l'architetto Mario D'Ermilio alla presidenza. L'elezione è avvenuta nella riunione del 28 luglio scorso, mentre il 15 settembre sono state assegnate le deleghe.

L’attuale Consiglio direttivo risulta così composto: Arch. D'Ermilio Mario (presidente); Arch. D'Alessandro Laura (vice presidente); Arch. Celenza Angelo (segretario); Ing. Lezzoche Giovanni (tesoriere); Arch. De Sanctis Rita (consigliere); Ing. Notarangelo Michele (consigliere); Arch. Di Cesare Anna (consigliere); Ing. Del Villano Costanzo (consigliere).

Il neo Presidente, l'Arch. Mario D'Ermilio, ha espresso un sincero ringraziamento nei confronti del presidente uscente, l'Arch. Rita De Sanctis e di tutto il suo direttivo per il lavoro svolto in questi 2 anni, ringraziando allo stesso modo l’attuale Direttivo per la fiducia accordatagli e impegnandosi a lavorare per perseguire gli obiettivi dell’associazione, tra cui "collaborare con gli Ordini Professionali e con le altre Associazioni accreditate per promuovere attività di formazione ed aggiornamento; organizzare e partecipare a confronti pubblici sui contenuti e sulle tematiche inerenti la professione (seminari, convegni e similari); cooperare con Enti e/o Istituzioni per promuovere studi e ricerche sul territorio e per semplificare le procedure e le interpretazioni di norme e regolamenti". Infine il presidente ha rivolto ai soci attuali e futuri l'invito ad una "collaborazione e ad una presenza costante affinchè si riesca tutti insieme a far crescere l’Associazione Professionisti del Vastese per poter consolidare il ruolo di riferimento territoriale per i professionisti e per gli Ordini/Collegi di appartenenza".