Come di consueto, Sala Pinacoteca stracolma per la cerimonia di consegna del Premio San Michele, giunto ormai alla sua ventesima edizione, presentata da Ilaiza Tagliente e Barbara Di Fonzo e impreziosita dagli stacchi musicali del maestro Sirio Di Benedetto. Presente anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

In apertura di manifestazione, doveroso saluto al conduttore delle edizioni precedenti, Gianfranco Bonacci, e ai fondatori del premio: il presidente Elio Bitritto, il presidente onorario Giuseppe Tagliente, il segretario Giuseppe Catania e la segretaria organizzativa Rosa Milano.

A seguire, la manifestazione è entrata nel vivo con la consegna dei premi, a cominciare da quello a Nicola Zaccaria, per i risultati conseguiti nel mondo dell'imprenditoria, consegnato dal commendatore Calogero Marrollo. A seguire, il professor Gianni Oliva ha consegnato il premio al professor Ennio Palucci e alla moglie Maria Letizia Del Borrello, per essersi distinti per la solidarietà civica. I generali Luigi Bacceli e Gianfranco Rastelli hanno premiato il generale degli Alpini Antonio Santini (alla presenza del Gruppo Alpini di San Salvo), per la brillante carriera militare. Infine, don Gianfranco Travaglini ha premiato Alessandra Cipollone della comunità Nuovi Orizzonti, per il suo impegno nel sociale.

La cerimonia si è conclusa con un brindisi tra i partecipanti.