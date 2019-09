Sabato 15 ottobre (ore 17:30), presso il centro culturale "Aldo Moro" ci sarà la presentazione del romanzo di Olga Lumia, Nessuno sa da dove arrivi l'amore per il quale il compositore sansalvese Auro Zelli ha scritto il tema musicale del booktrailer. Olga Lumia è una giornalista e autrice Rai con la quale Zelli ha già collaborato. In occasione della presentazione interverranno Sara Solipaca (dirigente scolastico I.I.S. "Mattioli" San Salvo), Felicia Zulli (resp. centro culturale), Domenico Di Stefano (scrittore), Michele Taraborrelli (pianista) e lo stesso Zelli.

IL LIBRO - Roma, 1964. Valentino Bortoli De Fede, un ragazzo di quattordici anni, arriva alla stazione Termini, in una mattina di sole. Prima ha trascorso la sua infanzia ad Agrigento, in una grande casa con stanze inaccessibili e oggetti misteriosi. Lì viveva, insieme con lo zio, la sorella maggiore e una vecchia e taciturna governante. Proprio in quel periodo, Valentino aveva scoperto l’amore per la letteratura. E per una bellissima bambina dai capelli rossi. I ricordi e le passioni d’infanzia del protagonista si intrecceranno con la sua vita a Roma, dove, ormai adulto, vivrà in prima persona la protesta studentesca e gli eventi degli anni di piombo. All’improvviso si troverà, poi, a fare i conti con il proprio passato e i segreti della sua famiglia. Così acquisirà una nuova consapevolezza di sé e della propria esistenza. Diventato giornalista della carta stampata, continuerà a inseguire il suo ideale d’amore e giustizia. Fino a quando la sua vita avrà, ancora una volta, una svolta inaspettata.

L'AUTRICE - Olga Lumia è nata ad Agrigento nel 1969. Dopo la maturità classica, si è laureata in Filosofia e si è abilitata all’insegnamento nelle scuole superiori. Si è occupata a lungo di cronaca e spettacolo per Il Giornale di Sicilia ed emittenti televisive regionali. È responsabile di vari uffici stampa e organizzazione eventi. Dopo il suo trasferimento a Roma, nel 2003, scrive per trasmissioni Mediaset e Sky e collabora a diversi programmi Rai come Unomattina e I fatti vostri. I suoi racconti e le sue poesie sono stati pubblicati nelle riviste culturali Fuorivista e Colapesce (Nuova Ipsa Editore) e nelle raccolte Alice nella Città (Edizioni Arkè) e Poesie e italiane (Aletti Editore). Nel 2015 ha scritto e illustrato, con il marito Victor Shlyakhin, il libro di fiabe per bambini Favolare (Prospettiva Editrice). Questo è il suo primo romanzo.