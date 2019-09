Uscire dal luogo di lavoro e trovare la propria macchina senza ruote. E' una sgradita sorpresa, quella che ha trovato un dipendente del centro commerciale Centro del Vasto: la sua auto, una Fiat Panda rossa, era parcheggiata nel piazzale antistante l'ingresso principale dell'iper di via Cardone. Incuranti del via vai di gente in entrata e uscita e della presenza della videosorveglianza, i ladri hanno asportato dall'auto le ruote posteriori, sostituendole con due file di mattoni. Erano circa le 17,30 di ieri.

Il furto è stato immortalato non solo dalle telecamere puntate sul parcheggio, ma anche da un cittadino che ha assistito alla scena e scattato delle foto all'auto dei ladri, una Panda gialla, durante il furto. Indagano gli agenti del Commissariato di Vasto.

I furti di gomme non sono una novità a Vasto. Negli anni scorsi analoghi raid erano stati messi a segno a Vasto Marina, nel piazzale della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo.