Nell’ambito della celebrazione della festività di San Michele, anche il Consorzio Vasto in Centro, in collaborazione con Marco Santilli Communication, ha voluto onorare il patrono della città con un evento importante: una sfilata di moda che vede coinvolte, con i loro articoli, molte attività commerciali del centro storico.

Come spiegato dal presidente del Consorzio, Marco Corvino, il "Gran Galà della Moda", la cui regia moda sarà curata dalla CDR Eventi di Camillo Del Romano, avrà la gradita presenza della show girl Raffaella Fico e si svolgerà in piazza Rossetti domenica 2 Ottobre dalle ore 18, concludendo così le manifestazioni della festività. "Tale evento sarà l’occasione per rinforzare la collaborazione con l’Amministrazione del Comune, una sinergia capace di offrire una immagine della città di Vasto e del suo centro storico più vivace e più attiva, più accogliente e più elegante, a tutte quelle persone che affolleranno le vie e le piazze richiamate dall’evento e dalle sue numerose manifestazioni".