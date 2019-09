"Non riesco a comprendere come si possa preferire gettare rifiuti di ogni tipo e dimensione su terreni non autorizzati rischiando giustamente di essere multati dalle autorità o peggio ancora linciati dai proprietari, piuttosto che usufruire del comodo, funzionale e soprattutto gratuito ecocentro messo a servizio della popolazione e che, come in questo caso, dista appena un paio di chilometri dal luogo descritto".

È lo sfogo di un lettore di San Salvo che denuncia la situazione di degrado sulla bretella che collega via Montenero a via Ripalta. La zona, essendo una strada secondaria e poco trafficata, è spesso presa di mira dagli inquinatori che scaricano ogni genere di rifiuto a ridosso dei numerosi campi coltivati presenti. In questo caso l'abbandono ha riguardato un divano e altri mobili.

La strada, inoltre, è una rapida via di accesso alla zona industriale e, come descritto dal lettore, da lì occorrono un paio di minuti per raggiungere l'isola ecologica del Comune.

"Per giunta – si chiede il lettore che ci ha segnalato la vicenda – lo sforzo necessario per caricare i rifiuti e gettarli indiscriminatamente in ogni dove sarebbe lo stesso da impiegare per consegnarli comodamente nell’ecocentro! Purtroppo l’ennesimo scempio è stato compiuto, l’ennesimo grado di inciviltà dimostrato, ma è un’altra dimostrazione di come il reale cambiamento parta prima di tutto dalla mentalità e dal rispetto reciproco".