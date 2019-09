Grandi e piccini in posa per la sentita sfilata dei carri di San Michele Arcangelo a Liscia. Nel piccolo comune dell'Alto Vastese è andata in scena nel primo pomeriggio di oggi la tradizionale processione dei quadri viventi legata alla ricorrenza religiosa; tema di quest'anno, la vita dei Santi. Settimane di preparativi hanno avuto il risultato sperato: una colorata e curata processione per le strade del paese che ha portato nel centro abitato decine di turisti. Folta anche la schiera dei fotografi: all'evento, infatti, è associato un concorso fotografico, l'8 ottobre la giuria svelerà i vincitori.

Il corteo, preceduto dalla banda di Gissi, ha percorse le principali strade del paese, prima di arrivare nella piazza principale dove don Davide Schiazza ha illustrato nel dettaglio singolarmente i carri e la vita dei Santi rappresentati.