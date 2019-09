Non si ferma la raffica di furti in locali commerciali e studi professionali di Vasto. Nel mirino della banda dei vetri sfondati è finita ieri la dentista Elisabetta Farina. Nel corso della notte, i ladri sono entrati nello studio di via Ciccarone, con una grossa pietra hanno sfondato una finestra del piano terra e si sono introdotti all'interno, rovistando ovunque e arraffando il monitor di un computer e una borsa di pelle.

Nell'entrare, si sono feriti con gli spuntoni taglienti del vetro che loro stessi hanno rotto, produrandosi delle ferite, come dimostrano le tracce di sangue ritrovate dalla professionista al momento dell'apertura e dai carabinieri, che indagano sull'accaduto. Lo studio della dottoressa Farina si trova a poche centinaia di metri dagli altri locali entrati nel mirino dei malviventi negli ultimi due giorni.