"Settembre, andiamo. È tempo di...gareggiare!". L'incipit dannunziano, con l'opportuna modifica, sembra calzare a pennello agli atleti della Podistica Vasto che anche domenica scorsa hanno indossato canotta e scarpette per partecipare ad alcune delle tante competizioni che vengo organizzate dovunque. In terra marchigiana Nicolino Catalano, meglio conosciuto con il suo alias "Zuzù", è arrivato ad un passo dal podio nella Ascoli-S.Benedetto del Tronto sulla distanza considerevole di 35 km con il tempo di 2h e 15m nonostante l'inusuale gran caldo presente nell'area. È la terza partecipazione consecutiva di "Zuzù" in 3 settimane a gare sulla lunga distanza.

Giovanni Viti, Diego Suriano e Fabio Zara, che a maggio ha partecipato e concluso la 100 km del Passatore, sono stati impegnati nella 31a edizione della CorriFiat, gara aziendale organizzata dall'azienda torinese che ogni anno si svolge in uno stabilimento del Gruppo. Quest'anno è toccato alla Sevel di Atessa a cui hanno partecipato ben 300 dipendenti-corridori. Il percorso di 10 km esatti è stato ricavato all'esterno dei capannoni da cui esce il Ducato. Prestazione super per Giovanni Viti, primo di categoria in 32' e buoni piazzamenti anche per Suriano e Zara.

E domenica sarà Vasto teatro di una gara podistica. Si terrà infatti la 13ma edizione del Trofeo "Città del Vasto" a cui parteciperanno oltre 500 runners provenienti anche da fuori regione.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto