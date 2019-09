Organizzato congiuntamente dai quattro Club Lions di Vasto e San Salvo (Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto New Century, Lions Club San Salvo), e patrocinato dal Comune di Vasto, domenica 2 ottobre alle ore 18, presso il Teatro "Figlie della Croce", in via Madonna dell’Asilo a Vasto, si terrà lo spettacolo teatrale "Mbuà" di Gianluigi Delli Quadri, proposto dagli attori della Compagnia d’Arte Vastese.

"Scopo dello spettacolo - spiegano gli organizzatori - è quello di raccogliere fondi che i Club organizzatori devolveranno interamente, insieme ad altri di loro competenza, alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. L’appello che i Club organizzatori rivolgono ai cittadini vastesi è quello di partecipare numerosi allo spettacolo, motivati dalla bravura degli interpreti della Compagnia, dalla soddisfazione di aver contribuito ad un’iniziativa di umana solidarietà, dal gusto di ricavarne qualche ora di sano divertimento. Un plauso ed un pubblico ringraziamento, dovuto e sentito, da parte dei Club organizzatori, va a tutti i componenti della Compagnia d’Arte Vastese che offre questo spettacolo, in maniera del tutto gratuita, considerate le finalità solidaristiche della loro prestazione".