È iniziata l’attività sportiva della società Virtus Vasto Calcio, i corsi della Scuola Calcio saranno completamente gratuiti per ragazzi e ragazze compresi tra i 5 e 18 anni la cui fascia di reddito non superi i diecimila euro. Questo perché lo scopo principale della Virtus Vasto Calcio è quello di essere sempre vicino ai più deboli e ai bisognosi.Le iscrizioni sono già aperte e per chi volesse si possono effettuare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

La scuola calcio della Virtus Vasto Calcio ha una storia lunga di grandi successi, della Virtus Vasto fanno parte tecnici federali, professori laureati in scienze motorie, preparatori atletici e preparatori di portieri estremamente preparati e qualificati e nel corso di questi anni ha “sfornato” diversi ragazzi nelle varie categorie calcistiche, ovviamente fino alla Serie A tra i più titolati ricordiamo Inglese Roberto Chievo Verona, Antonino Vittorio Pescara Calcio appena diciottenne. Vanta un numero considerevole di ragazzi iscritti perché non è improntata a formare esclusivamente il calciatore ma soprattutto “l’uomo”. Mette a disposizione varie strutture, all’aperto per i più grandi e al coperto per i più piccoli. Novità importantissima che la Virtus Vasto Calcio ha messo disposizione gratuitamente il campo in sintetico alla Vastese Calcio per i propri allenamenti e il lunedì a tutte le Parrocchie di Vasto ed Enti che hanno come scopo principale la solidarietà verso i più bisognosi, questo perché la Virtus Vasto è e sarà sempre vicino ai più deboli e bisognosi.

Pertanto l’obiettivo primario della Società capeggiata dai presidenti Massimo Giannone e Acquarola Francesco Paolo è l’aspetto educativo e sociale non tralasciando quello di dare la possibilità’ ai ragazzi più bravi della Virtus Vasto di disputare campionati nazionali grazie alla collaborazione con la Vastese Calcio. L’unica nota negativa è che da diversi mesi i quasi quattrocento ragazzi della Virtus Vasto Calcio sono costretti a peregrinare nei vari campi e spesso in spiaggia e al Muro delle Lame perché gli spogliatoi non sono ancora disponibili per la ristrutturazione del Campo San Paolo che è vero che ha un campo in sintetico di ultima generazione ma i costi di gestione e di completamento della struttura che sono a carico della Virtus Vasto Calcio aumenteranno enormemente, mettendo in grande difficoltà la Società e a rischio il continuamento delle proprie attività ultra ventennali.

In considerazione di tutto questo la società chiede all’Amministrazione Comunale e a tutte le forze Politiche e Sociali una collaborazione per poter dare la possibilità alle oltre quattrocento famiglie di far continuare ai propri figli la cosa più bella in questo momento per loro che è quello di continuare a giocare e a divertirsi. Quest’anno dal punto di vista tecnico ci sono due grandi novità con l’inserimento nella categoria Allievi e Giovanissimi del professore Fausto Cannavacciolo docente di Coverciano e Stivaletta Michele (con esperienze nel settore giovanile del Milan e della Juventus).Lo staff tecnico è cosi composto: oltre al Professore Fausto Cannavacciolo e Professore Michele Stivaletta da Lorenzo Iuso, Michele De Foglio e Giorgio Ventrella ex bandiere della Pro Vasto, Paolo Acquarola, Nello Mazzatenta, Domenico Travaglini, Elia Portellini, e ai professori laureati in scienze motorie Luciano Bucci, Simon Del Casale, Luca Delle Donne nonché ai preparatori dei portieri Mario Morrone e Giovanni Benedetti.

Virtus Vasto