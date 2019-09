Non solo la pizzeria e il negozio di fiori (qui l'articolo) nel mirino dei ladri che hanno imperversato la notte scorsa tra via Giulio Cesare e via Alessandrini. Malintenzionati (non è confermato che si tratti degli stessi, anche se è difficile immaginare due gruppi distinti in azione durante la stessa notte, negli stessi luoghi) infatti hanno colpito anche presso la sede di un'agenzia assicurativa, sempre in via Giulio Cesare.

I malintenzionati hanno sfondato la vetrata d'ingresso e, una volta dentro, hanno messo soqquadro i locali, alla ricerca di oggetti di valore. Data la natura dell'attività svolta dagli uffici, anche in questo caso il bottino non è stato sostanzioso. I ladri sono riusciti a portare via solo alcune bottiglie di vino e una medaglia d'oro, di grande valore affettivo per il titolare dell'agenzia, in quanto ricordo di famiglia.

Ad ogni modo, i ladri - sfondando la vetrata o al momento della fuga - si sono tagliati con i vetri sfondati dell'ingresso. Tracce di sangue, infatti, sono state rinvenute sul posto. Indagano i carabinieri.