Si è svolta questa mattina nel centro culturale "Aldo Moro" la cerimonia di premiazione del merito scolastico da parte del Comune di San Salvo, giunta alla quinta edizione.

"Perché il Comune di San Salvo – si è chiesto il sindaco Tiziana Magnacca nel suo saluto agli studenti e ai loro familiari – premia i meritevoli? Non solo perché avete conseguito i migliori voti. Non solo, ma perché è il simbolo di un percorso nel corso del quale avete dato il meglio di voi stessi. Avete fatto delle rinunce per riservare quel tempo, magari strappato al divertimento, allo studio. Per questo siete un esempio per tutti che deve essere seguito dimostrando amore per la conoscenza e il sapere. Siate i migliori ma mai egoisti per condividere il vostro sapere con chi fa più fatica".

Il sindaco ha evidenziato come il voto pur essendo un risultato individuale e a beneficio di tutta la collettività perché le ricadute delle formazioni sono per tutta la comunità "perché avremo persone preparate e selezionate per le loro capacità e i loro meriti, con voi cresce la nostra Città, in un mondo sempre più piccolo dove cresce la competizione globale".

Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale, a nome di tutta l’assise civica ha salutato quanti hanno partecipato alla manifestazione, diventata un appuntamento tradizionale per il Comune di San Salvo. "È questo il giorno del riconoscimento al merito scolastico – ha affermato Spadano – che vede premiare 62 studenti che lo scorso anno scolastico hanno completato il loro ciclo di studi con il massimo dei voti. Un’iniziativa che, anno dopo anno, è cresciuta spingendo gli studenti a emulare i loro compagni nell’applicazione allo studio".

A tutti gli studenti premiati sono stati consegnati dei libri, la Costituzione italiana quale "stella polare, perché non ci può essere merito senza rispetto delle regole" e una pergamena sulla quale è riportata una frase per l’impegno autentico profuso per il conseguimento del massimo dei voti: “Il segreto del successo è conoscere qualche cosa che nessun altro conosce”.

Alla premiazione erano presenti le dirigenti scolastiche Sara Solipaca (istituti superiori), Teresa Ascione (Istituto comprensivo n. 1) e Anna Orsatti (Istituto comprensivo n. 2) che hanno portato il loro saluto e gli assessori alla Cultura Giovanni Artese e alla Scuola e alle Politiche sociali Maria Travaglini.

GLI STUDENTI PREMIATI

Scuola primaria via De Vito – Istituto comprensivo n. 1

Alessia Marianna D’Aloisio, Niccolò Di Giacomo, Siria Vitulli, Alessia Cilli, Simone Di Meo, Sara Pasquarelli, Giovanni Sarchione, Federico Silla, Giorgia Villani, Nicola Gullello, Andrea Tullio Montebello, Flavia Ruscitti, Rosachiara Soranno, Alessandra Bucci, Francesca Di Maio, Alessandra Sannino

Scuola secondaria primo grado – Istituto comprensivo n. 1

Eleonora Maria Ciavatta, Gianluca Della Penna, Giorgia Di Florio, Lorenza Di Marco, Letizia Potenza, Francesca Tantaro, Christian Torzi, Liam Raffaele Zingarelli, Anna Artese, Gabriella Corvino, Sara D’Andreamatteo, Francesca Del Borrello, Giulia Di Pierro, Alice Vitulli, Angelo Ciurlia, Serena D’Alma, Daniele Marzocchetti, Caterina Salvatore, Siria Gattone

Classe 5 sez. A Scuola primaria S. Antonio – Istituto comprensivo n. 2

Brayan Baldassarre, Lorenzo Ciccarone, Francesco Cilli, Andrea Di Criscio

Classe 5 sez. B scuola primaria S. Antonio – Istituto comprensivo n. 2

Ludovica Forte, Lorenzo Natale, Simone Tenaglia

Classe 5 sez. A Scuola primaria via Ripalta – Istituto comprensivo n. 2

Silvia D’Adamo, Martina D’Elia, Roberta Petrocelli

Classe 5 sez. A Scuola primaria via Verdi – Istituto comprensivo n. 2

Gioele Chioditti, Valentina Colangelo, Giada Pasciullo, Orsela Xhemani

Classe 5 sez. B Scuola primaria via Verdi – Istituto comprensivo n. 2

Giovanna Paola Pia Alfano, Cesidio Di Rocco, Angela Maria Fabrizio, Federica Giovanna Rossi, Nicole Schiarizza

Classe 5 sez. A Scuola primaria marina – Istituto comprensivo n. 2

Azzurra Battaglia, Nicolas Mastronardi

Istituto superiore Mattioli

Angela Cardarella, Camilla D’Urbano, Chiara Martinelli, Christian Natale, Valentina Paganelli, Roberto Zinni