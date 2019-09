Domenica ha chiuso la porta della Vastese a doppia mandata contribuendo al successo biancorosso a Fermo. Valentino Russo, portiere classe '96, si gode la soddisfazione del momento senza però cullarsi sugli allori. Sin dal suo arrivo a Vasto si è messo completamente a disposizione di mister Colavitto e soprattutto di Massimo Marconato, che da quest'anno cura la preparazone dei portieri della Vastese.

Bravo e reattivo tra i pali e in area, ancora in fase di miglioramento con i piedi e nei tempi di uscita, come dice lui stesso. Ma la consapevolezza di dover crescere è fondamentale perchè il 20enne portiere campano possa essere sempre più protagonista in questa Vastese ancora imbattuta e seconda nel girone F del campionato di serie D. Archiviata con tanti sorrisi la trasferta di Fermo, ora c'è da preparare la sfida casalinga con la Recanatese ben sapendo che un successo sarebbe importante tanto per la classifica quanto per potersi poi presentare tra due settimane in casa del Matelica e potersela giocare alla pari.