A dieci anni dalla scomparsa del medico e musicista Angelo Canelli, questa sera al Cinema Corso di Vasto (ore 21:15) si terrà l’anteprima nazionale di ‘Asgard’, docufilm che racconta della sua vita. Prodotto dalla Corto Factory Image e Occhiomagico, con la regia di Simone D’Angelo, scritto da Silvio Laccetti e con la fotografia di Costanzo D’Angelo, il documentario sarà presentato per la prima volta proprio nella città dove Canelli è nato e vissuto, quella stessa città che oggi vuole ricordarlo nella maniera più giusta, attraverso il proprio affetto.

Quasi tre anni fa partiva il progetto ‘Le Mille Voci per Angelo’ con l’obbiettivo di raccontare una storia ancora inedita, quella di Angelo Canelli e della sua breve ma intensa esistenza, divisa tra due grandi passioni: la musica e la medicina. Il docufilm è stato realizzato con il sostegno della famiglia Canelli e dell’Associazione Culturale Angel’s Eyes e l’Angelo Caneli Jazz Club.

All’interno del docufilm compaiono oltre trenta intervistati, musicisti, amici e colleghi di Canelli, con la voce di Vincenzo La Verghetta. Testimonianze raccolte in diverse città del centro Italia, in quegli stessi posti che Angelo ha avuto modo di visitare. L’ingresso per la proiezione sarà libero e si potrà contribuire con un’offerta che servirà alla produzione per la promozione del docufilm nei prossimi mesi.