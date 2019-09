La commissione mense scolastiche potrà eseguire controlli nelle scuole di Vasto per verificare qualità dei prodotti e metodi di preparazione dei pasti serviti agli alunni.

Lo ha deciso il Consiglio comunale, approvando nel primo pomeriggio di oggi il nuovo regolamento. Il via libera è arrivato dalla maggioranza, cui si è sommato il voto di Guido Giangiacomo (Forza Italia), mentre Francesco Prospero (Progetto per Vasto) si è astenuto.

Contrari Fratelli d’Italia, Vasto duemilasedici, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto.

Il dibattito - Alessandro D’Elisa (Gruppo misto) ha proposto 6 emendamenti, tutti bocciati dalla maggioranza, tra cui quello che avrebbe imposto “la presenza nella Commissione di un membro delle minoranze e del presidente del Consiglio d’istituto” e la proposta secondo cui “il presidente della Commissione deve essere eletto tra i membri della commissione stessa in occasione della prima seduta”.

Polemico Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia): “Avremo una commissione di 52 componenti in una città che ha un Consiglio comunale con 25 consiglieri. Il fatto che sia previsto un preavviso tramite la compilazione di un apposito modulo vanifica il concetto stesso di controllo”.

Per Anna Bosco, il regolamento risponde alle “istanze dei membri della Commissione mensa, convocati straordinariamente – ricorda l’assessore alle Politiche per la scuola - il 2 agosto” per dialogare sulla questione mense scolastiche. “E’ una commissione tra le più ampie d’Italia”, con “un’ampia partecipazione di cittadini” e i cui membri potranno “presenziare anche alla fase di cottura”. Il regolamento tiene conto delle “linee nazionali della ristorazione scolastica”.

Fortemente critico l’intervento di Nicola Del Prete (Vasto duemilasedici), secondo cui “questo regolamento avrebbe dovuto dare un segnale, evidenziando che questa amministrazione è disposta a sottoporsi al controllo dei cittadini”.

Ne è nato un botta e risposta con Marco Marra (SI per Vasto): “In questo regolamento ci sono migliorie evidenti e maggiori ruoli di controllo. L’opposizione fatela nel merito”.

Dina Carinci (Movimento 5 Stelle) parla di “troppa fretta nell’approvare questo regolamento, forse in vista del 4 ottobre, quando verrà avviato il servizio”. Invece, “avremmo potuto votarlo all’unanimità”.

Maria Molino, presidente della Commissione Affari istituzionali del Consiglio comunale, l’organo che ha esaminato il documento prima che giungesse in Aula, ha invitato "i consiglieri dell’opposizione a essere presenti fino al termine delle sedute, perché nella Commissione si può giungere a condividere le scelte”.

Accolti 6 emendamenti presentati da Guido Giangiacomo (Forza Italia): “Ritocchi estetici” per migliorare il testo.

Nel corso della seduta, approvato anche il bilancio consolidato delle società partecipate Pulchra, Civeta e Sasi.

Ore 14,30 - Approvato il regolamento della Commissione mense scolastiche. A favore hanno votato la maggioranza di centrosinistra e Guido Giangiacomo (Forza Italia). Astenuto Francesco Prospero (Progetto per Vasto).

Ore 13,15 - Il bilancio consolidato passa con 14 voti favorevoli e 7 contrari.

Ore 12,30 - Il sindaco Francesco Menna relaziona sul bilancio consolidato Comune-società partecipate (Pulchra, Sasi e Civeta).

Ore 12,15 - Nella riunione dei capigruppo è stato deciso di rinviare il regolamento mense all'ultimo punto all'ordine del giorno, per consentire la presentazione di emendamenti. In discussione, a questo punto, le variazioni di bilancio.

Ore 11,50 - Fitto il dibattito sull'ordine del giorno relativo alle mense scolastiche. Molti gli interventi in Aula dei consiglieri comunali e degli assessori (Alessandro D'Elisa, Guido Giangiacomo, Marco Marra, Anna Bosco, Vincenzo Suriani, Maria Molino), al termine dei quali è stata disposta una breve sospensione per la riunione dei capigruppo.

Ore 10 - In corso il botta e risposta per le interrogazioni presentate dall'opposizione.

Il bilancio consolidato del 2015 del Comune di Vasto e delle società partecipate Pulchra, Civeta e Sasi. Ma anche il regolamento della Commissione mense scolastiche. Sono i due principali punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale (Clicca qui per la diretta streaming, chiamato a riunirsi dal presidente, Giuseppe Forte, oggi alle 9 in seconda convocazione.

L'ordine del giorno - Sette in punti all'ordine del giorno. Si comincerà con un adempimento burocratico: la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta dell'11 agosto. A seguire le interrogazioni di Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) sul guasto dell'apparecchio Tac dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, e le due interpellanze sulla sicurezza degli edifici scolastici presentate da Alessandra Cappa (Unione per Vasto) e da Ludovica Cieri e Dina Carinci (Movimento 5 Stelle).

Poi l'Aula esaminerà la revisione del disciplinare per l'istituzione e il funzionamento della commissione mense per la refezione scolastica.

Ai punti 4, 5 e 6 ulteriori formalità: ratifica delle delibere numero 334 a 337 del 14 settembre contententi altrettante variazioni al bilancio triennale 2016-2018 e un prelievo dal fondo di riserva. Infine la discussione sul bilancio consolidato del Comune e delle società partecipate.

In apertura di seduta è in programma anche la prova del rinnovato sistema elettronico di voto.