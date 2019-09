Tradizione rispettata ieri a Lentella dove si è tenuta la tradizionale processione in costumi tipici abruzzesi in onore dei Santi Cosma e Damiano. I fedeli del piccolo comune del Medio Vastese ogni anno trasportano con i mezzi agricoli addobbati i propri doni ai Santi, poi venduti durante la riffa pomeridiana. Il corteo colorato sfila per le principali strade del paese seguito dalla folla di devoti che ogni anno accorre anche dai centri vicini; l'appuntamento, come accade soprattutto nei piccoli centri dove tali festività sono ancora molto sentite, è inoltre l'occasione per tornare nel propri luoghi d'origine per tanti emigrati.

In serata si è tenuto lo spettacolo di Roby Santini, "Ragazzo di campagna". Oggi ultimo giorno di festa con i giochi popolari in piazza (16) e in serata la cover band dei Nomadi - SON (Sulle Orme dei Nomadi). Alle 18, inoltre, ultimo giorno di apertura della mostra d'arte Inverter [LEGGI].

Ieri, inoltre, si è tenuta l'estrazione dei biglietti della lotteria. Questi i numeri vincenti (dal 1° premio a seguire):

2525

1987

0679

4287

3828

2932

0529

1752

1995

1786

1253

0369

0486

0380

3718