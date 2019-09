Prenderanno il via domani, giovedì 29 settembre, le feste patronali a Vasto in onore di San Michele Arcangelo. Tanti gli appuntamenti in calendario, quest'anno esteso a quattro giornate di festa, tra riti religiosi, musica e spettacolo. Oltre alla ruota panoramica in piazza Rossetti, spazio alle giostre in piazza Marconi e al terminal bus. Nei giorni 1 e 2 ottobre in via Cavour e via 24 Maggio sarà allestito il mercatino di San Michele.

Le celebrazioni religiose. Giovedì 29 e venerdì 30 settembre a Santa Maria Maggiore, dove è stata portata la statua di San Michele, ci sranno le celebrazioni religiose alle 8, 9.30, 11 e 19 (solo giovedì). Venerdì 30 l'arcivescovo Bruno Forte presiederà la celebrazione delle ore 18, seguita dalla processione per le vie della città fino alla chiesa di San Michele.

La musica. Giovedì alle 10.30 e alle 20.30, nel cortile di Palazzo d'Avalos, si esibirà la Banda di Conversano diretta dal maestro Susanna Pescetti. Venerdì, sempre nel cortile del d'Avalos, spazio alla Banda di Lecce diretta da mastro Paolo Addesso. Sul palco di piazza del Popolo sarà la Piccola Underground Orchestra ad aprire la serie di concerti, il 29 settembre alle 21.30. Poi sul palco sarà la volta del concerto "Ciao Rino" della Tribute Band Rino Gaetano. Venerdì 30 alle 22 il concerto di Edoardo Bennato, anticipato dagli allievi della Scuola Civica Musicale. Sabato 1 ottore, alle 22, ci saranno i KOM, Vasco Rossi Tribute Band.

Gli altri eventi. Il 29 doppio appuntamento nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos: alle 17.30 la presentazione del gioiello "Rosone Cattedrale di San Giuseppe", alle 18.30 la cerimonia di consegna del Premio San Michele 2016. Domenica 2 ottobre al mattino ci sarà la 13ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto. Al pomeriggio in piazza Barbacani "Nonno...ti porto in piazza". Alle 19, in piazza Rossetti il Gran Galà della moda con Raffaella Fico. Alle 18, presso il teatro Figlie della Croce, lo spettacolo Mbuà.