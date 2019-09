Ladri scatenati in questi giorni nella zona di via Giulio Cesare e via Alessandrini. Oltre alle effrazioni registrate ai danni di un fioraio e di una pizzeria (qui l'articolo) e di un'agenzia assicurativa (qui l'articolo), malintenzionati hanno colpito anche all'interno di un garage di un condominio, nella stessa zona.

All'interno dei locali dei garage condominiali, protetti da un cancello automatico, un residente aveva lasciato il proprio scooter (un Liberty 125 di colore nero) davanti al proprio box. Incerta la data del furto, in quanto il condomino aveva lasciato lo scooter inutilizzato (togliendo quindi anche i documenti assicurativi) per qualche giorno, fino all'amara sorpresa.

Nessun segno di scasso al cancello automatico. Presumibilmente i ladri hanno atteso l'ingresso o l'uscita di qualche veicolo, per bloccare la cellula fotoelettrica dello stesso cancello e quindi trafugare lo scooter indisturbati. Sul caso indaga la polizia.

Non è il primo furto subito dallo stesso condomino. Qualche anno fa, infatti, l'uomo ha subito il furto di un'altra moto. In quell'occasione, i documenti del mezzo erano stati ritrovati in provincia di Bari.