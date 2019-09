Indignato, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, risponde alle polemiche degli ultimi giorni sull'Urbanistica (qui il servizio) e, riguardo alle accuse di conflitto d'interessi, annuncia: "Vado in Procura". La vicenda riguarda un Piano attuativo di iniziativa privata presentato dall'impresa Tiemme srl per la riqualificazione di una struttura turistico-ricettiva esistente in località San Nicola. Uno dei tecnici incaricati di redigere il rapporto preliminare è l'architetto Rita De Sanctis, madre del sindaco. Il primo cittadino non ha partecipato alla votazione con cui la Giunta municipale ha dato il via libera al progetto. Ma la polemica è scoppiata ugualmente, sollevata da Angelo Bucciarelli, membro della segreteria cittadina del Pd. Ecco la replica di Menna.