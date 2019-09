Bilancio più che positivo per i cinque vastesi che hanno rappresentato l'Abruzzo nel tiro a segno alla 3ª edizione della Finale Nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport. Il tecnico Giulio Di Tullio e i giovani tiratori Chiara Di Tullio, Francesca Di Tullio, Gabriele Napoletano e Matteo Gualtieri hanno partecipato alla manifestazione che ha portato dal 22 al 24 settembre a Cagliari e nei Comuni limitrofi oltre 3500 tra atleti e tecnici in rappresentanza di 33 Federazioni Sportive Nazionali per 45 discipline e 8 discipline associate.

Una grande festa di sport giovanile in terra sarda dopo le due fasi, provinciale e regionale, che hanno permesso agli atleti under 14 di qualificarsi per l'appuntamento nazionale, una sorta di piccola Olimpiade tricolore dedicata ai ragazzi. Le affermazioni ottenute dai quattro ragazzi vastesi durante la stagione agonistica hanno fatto meritare loro la qualificazione per rappresentare l'Abruzzo e i risultati positivi non sono mancati. Gabriele Napoletano e Chiara Di Tullio hanno sfiorato il podio classificandosi quarti nella pistola aria compressa 10 metri 'base'. È andata meglio ai due ragazzi in gara nella categoria P10 'avanzato'. Infatti Francesca Di Tullio e Matteo Gualtieri hanno conquistato una luccicante medaglia d'argento. Entusiasti i ragazzi e felice il loro tecnico, Giulio Di Tullio, che durante l'anno ne cura la preparazione in collaborazione con Luciano Di Nanno.

Grande soddisfazione per la federazione abruzzese e per i tanti vastesi appassionati del tiro a segno, disciplina che negli ultimi anni sta regalando tante soddisfazioni.