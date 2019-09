Giovedì 29 settembre, alle ore 18,45, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, avrà luogo la XX edizione del Premio San Michele, che ogni anno viene assegnato alle personalità più eminenti della città.

Quest’anno verrà premiato anche il professor Ennio Palucci, per decenni preside dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Filippo Palizzi". Per l'occasione, l’attuale dirigente scolastico, il dottor Gaetano Fuiano, ha tenuto a inviare un saluto al professor Palucci: "Si tratta di un riconoscimento importante per un collega che ha dato un’impronta fondamentale a quest’Istituto, proiettandolo con professionalità e competenza verso le sfide economiche e sociali del nuovo millennio. A lui vanno la nostra gratitudine, il nostro augurio e le nostre felicitazioni. Ad maiora!".

Al saluto del dirigente scolastico si associano i docenti, il personale Ata, la DSGA Maria Giuseppina Centorami e tutti gli alunni che intendono festeggiare in amicizia quest’importante riconoscimento assegnato al professor Palucci.