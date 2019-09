Domenica 25 settembre 2016, presso la sede del Comitato Provinciale FIPAV di Chieti, si è svolta la tradizionale assemblea delle società sportive affiliate durante la quale il Presidente Gianni Bisignani ha illustrato i programmi e le novità che caratterizzeranno il nuovo anno sportivo. In particolare, nella sua relazione, ha evidenziato la nascita del Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est che ingloberà le società della provincia di Chieti e quelle di Pescara.

Nell’ambito dell’incontro, sono state premiate le società che nell’anno sportivo 2015/16 si sono contraddistinte: la Teate Volley di Chieti che è stata l’unica in tutto l’Abruzzo a qualificare alla fase nazionale ben quattro formazioni di categoria; l’Impavida Ortona (per la sezione Maschile) e ancora la Teate (per la sezione Femminile) che hanno ritirato il premio Coppa Disciplina; le migliori dieci società per la partecipazione all’attività svolta sui settori giovanili attraverso la classifica Finale del Circuito Minivolley.

A rappresentare la nostra città era presente ed è stata premiata l’Enjoy Volley Vasto. L’Associazione del presidente Rocco D’Ercole, per il terzo anno consecutivo, raggiunge l’ambìto traguardo e si classifica al sesto posto assoluto. Il premio è stato ritirato dall’allenatore e direttore sportivo Carlo Menna. “Siamo veramente soddisfatti, per noi questa è la conferma della bontà dell’attività che stiamo svolgendo non senza difficoltà, ma con tanto impegno e passione. Insieme a Maria, Michele e Lele (seconda allenatrice e istruttori federali FIPAV), uno staff preparato e competente, andiamo in palestra sempre con entusiasmo e riusciamo a trasmettere la nostra passione ai piccoli atleti che sono al centro del progetto della nostra Associazione. Eravamo una scommessa e ora siamo una bella realtà che offre un modo diverso di vivere la pallavolo: gioco e divertimento sostituiscono l’agonismo esasperato. Abbiamo ottenuto questo riconoscimento partecipando a varie tappe del circuito provinciale e regionale di minivolley, accompagnando i ragazzini a spasso per la provincia; abbiamo organizzato a Vasto l’unica tappa provinciale che si è svolta nella nostra città. Con tanto orgoglio dico che siamo stati bravi e che abbiamo ancora voglia di crescere e migliorarci. Naturalmente non solo gioco, in questa occasione voglio anche tornare a fare i complimenti al nostro gruppo maschile del 2002, allenato da Luigi Del Casale, che nel mese di maggio, insieme ai neroverdi di Chieti, ha disputato le finali nazionali under 14 ad Imperia".

A fine incontro, un’altra sorpresa per l’Enjoy: Benedetta, una piccola atleta della società vastese, è stata premiata nell’ambito del concorso di disegno “Sport e Integrazione”, abbinato alla tappa regionale di minivolley 2015/16 svoltasi a Fossacesia.

Enjoy Volley