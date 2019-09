È iniziato ieri il campionato juniores d'èlite che vede impegnate nel girone B ben quattro formazioni del territorio: Casalbordino, Cupello, San Salvo e Vasto Marina.

US San Salvo - I.C. Vasto Marina 1-2

È subito derby alla prima giornata di campionato. Sul sintetico di via Stingi si sfidano due formazioni che hanno cambiato guida tecnica in estate. Sulla panchina dei biancazzurri c'è Massimo Marinucci, su quella biancorossa Nino Barisano. Dopo un primo tempo con poche emozioni la partita si accende nella ripresa. Dopo appena due minuti di gioco del secondo tempo il San Salvo trova il gol del vantaggio con Petrino che raccoglie un'ottima palla servita da Di Casoli. Ma gli ospiti non si danno per vinti e, nel finale, ribaltano il risultato. Al 39' arriva il pareggio con lo zampino di Natalini e una disattenzione della retroguardia ospite. Poi, un paio di minuti dopo, Natalini segna direttamente su calcio di punizione il gol che decide la sfida.

Cupello - River Chieti 65 3-2

Vittoria in rimonta per i ragazzi di mister Panfilo Carlucci che, dopo 20 minuti, subiscono la rete di Serraiocco per il vantaggio teatino. Cinque minuti dopo ci pensa Selvallegra a riportare la situazione in parità. Nel secondo tempo vantaggio rossoblu, ancora con Selvallegra, al 15' e pareggio del River al 20' su calcio d'angolo. Alla mezz'ora, però, è ancora Selvallegra a risolvere la situazione firmando la sua personal tripletta che vale anche la vittoria per il Cupello. "Siamo contenti per questo esordio vincente contro una squadra ben attrezzata e che lo scorso anno ha fatto ottime cose", commenta mister Carlucci a fine partita.

Casalbordino - Francavilla 2-3

Esordio da dimenticare per i giallorossi. trionfatori nella scorsa stagione nel campionato provinciale. Dopo 20 minuti il Casalbordino è sul 2-0 grazie alle reti di Costantini e Di Giacomo. Sembrerebbe il preludio ad una goleada ma, allo scadere del primo tempo, il Francavilla accorcia le distanze. Nella ripresa i ragazzi dei mister Troiano e Falcone non riescono più ad esprimersi su buoni livelli e, a 10 minuti dallo scadere, la doccia fredda: gli ospiti segnano due volte conquistando così la vittoria. "Peccato per come è arrivata la sconfitta - commenta patron Santoro -. Ma i ragazzi si sono resi conto che il campionato d'èlite è tutt'altra storia rispetto alla passata stagione. Sarà una partita da cui trarre insegnamento per crescere e andare avanti in campionato".