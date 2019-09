L’anno scolastico è appena iniziato, ma per 7 ragazzi della scuola media "Paolucci" del Comprensivo 1 di Vasto, dal 2 al 8 ottobre, è prevista una bella vacanza studio, completamente gratuita, in Lituania, nell’ambito del progetto Erasmus plus nel quadro del Progetto: "Key to the Future: Durable Knowledge and Innovative Methods" (Competenze chiave per il futuro: conoscenza duratura e metodi di insegnamento innovativi).

I ragazzi accompagnati dal dirigente scolastico, la professoressa Sandra Di Gregorio, dal professor Maurizio di Cintio, dall’insegnante Elisabetta Gallo e dall’insegnante Federica D’Adamo, si recheranno a Klaipeda, sulla costa del Mar Baltico, presso Agluonenai Basic School, insieme ad altri studenti e docenti delle nazioni partner del progetto: Turchia, Polonia, Inghilterra e Lituania.

"La finalità di questo terzo viaggio, dopo quello a Londra, in Polonia e a Vasto - spiegano dall'istituto - è quello di promuovere le buone pratiche secondo le teorie dell’architetto-pedagogista Prakash Sen, anche al fine di superare problematiche nel campo delle competenze trasversali; incoraggiare lo sviluppo di una coscienza europea e delle c.d. Soft Skills e l’apprendimento cooperativo, per gruppi di progetto, classi aperte, ecc. Il viaggio in Lituania prevederà tante attività a scuola, tra le quali anche lezioni di lituano, tanti laboratori, giochi educativi, visite nei centri più importanti della zona: l’antica città di Klaipeda, Palanga, Vilnius, il Castello dell’isola di Trakai e Kernavė. Il progetto Erasmus che vede il Comprensivo 1 di Vasto come l‘unica scuola italiana si concluderà nel 2017 con un incontro a Londra per fare il punto della situazione sulle buone pratiche scolastiche studiate durante il progetto. Il dirigente del Comprensivo 1 di Vasto, la professoressa Sandra Di Gregorio ha sottolineato come questo viaggio sarà un momento importante per gli alunni coinvolti, che potranno confrontarsi con i coetani europei, comprendere l‘importanza della lingua inglese ed essere coinvolti in attività formative importanti".