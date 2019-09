E’ attesa per oggi l’udienza di convalida dell’arresto di Francesco Leuci, il 54enne ex finanziere di Vasto che domenica mattina accoltellato alla schiena la sua ex compagna, Michelina Potenza, 58 anni, in piazza Rossetti.

L’uomo, che due giorni fa si è costituito a Caramanico, a breve verrà interrogato dal magistrato. E’ difeso dall’avvocato Giuseppe Margiotta di Sulmona, dove si trova in carcere l’ex militare, congedatosi più di un anno fa dalle Fiamme gialle a causa di un forte esaurimento nervoso. Secondo la difesa, l’uomo avrebbe agito accecato dalla gelosia.

Intanto, la vittima dell’aggressione è ricoverata nel reparto di chirurgia dell’ospedale San Pio da Pietrelcina, dove domenica è stata operata per suturare la ferita al polmone. Non è grave: la prognosi è di 20 giorni.

Marchesani: “Vicini a Michelina” - “La violenza è sempre un atto irrazionale, inumano, ma lo è ancor di più quando si scatena contro chi appare privo di difese adeguate a contrastarla. La piaga della violenza sulle donne è un’emergenza sociale ben più grave di come viene rappresentata e necessita, in primo luogo, di un investimento culturale che interessi tutti gli ambiti della nostra società, a partire dai nostri giovani”. Con questo messaggio il sindaco, Francesco Menna, e l’assessore alle Politiche sociali, Lina Marchesani, hanno commentato l’accaduto.

“Siamo vicini a Michelina, alla quale formuliamo gli auguri di pronta guarigione. A lei vogliamo esprimere la nostra vicinanza e ribadire con forza l’impegno di questa istituzione a lavorare quotidianamente per diffondere la cultura del rispetto e del contrasto ad ogni forma di violenza. È una sfida che deve vederci tutti impegnati (centro antiviolenza, scuole, associazioni, parrocchie) nel promuovere con convinzione una grande verità universale: nessun amore è veramente tale se viola la dignità ed infrange la libertà di chi si ama”.