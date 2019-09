"Non mi va di entrare nelle polemiche personali del bravo ragazzo, che lasciano il tempo che trovano. Ho posto un problema politico che riguarda il conflitto di interesse manifesto, continuativo e, se non venisse risolto presto, dannoso per una città come Vasto". Dopo la conferenza stampa del sindaco di Vasto, Francesco Menna, Angelo Bucciarelli torna a polemizzare col primo cittadino, accusandolo nuovamente di conflitto d'interessi.

"I problemi politici sono tre", sostiene il membro della segreteria cittadina del Pd. "È un esempio poco comune che un sindaco conservi la delega all'urbanistica, a Vasto è la prima volta che accade. C'è questo conflitto d'interessi palese per il fatto che uno stretto congiunto del sindaco sia un professionista, lo dimostra il fatto stesso che si è dovuto assentare dalla Giunta. Mi chiedo, chi ha deciso di portare in discussione in Giunta quell'argomento, in questo momento preciso? Proprio l'assessore all'Urbanistica, che è in capo al sindaco, stretto parente del progettista. Ecco, quindi, che torna il conflitto d'interesse, grande come una montagna, anche se Menna non l'ha votata. Dice che non l'ha portato lui, ma un assessore senza delega? Allora è un'anomalia amministrativa, politica, di comportamento. Quindi, non si ostini a tenere la delega e la smetta di provocare imbarazzo agli assessori e al Partito democratico, che fa della trasparenza un emblema di politica pulita e non torbida, come qualcuno la vorrebbe ridurre. Un sindaco - attacca Bucciarelli - che crea imbarazzo non solo alla città, ma anche al mio Partito democratico, le cui ragioni mi stanno più a cuore di Menna".